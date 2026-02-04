ЦБ сообщил о планах сохранять жесткую денежно-кредитную политику

В документе Центробанк РФ обращает внимание на реакцию цен на повышение налогов и тарифов в январе 2026 года, которая несет риск сохранения высоких инфляционных ожиданий физических и юридических лиц. Это также может продлить инерционный инфляционный «хвост» от январского роста цен и при этом замедлить дальнейшее снижение темпов стоимости товаров.