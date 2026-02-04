ЦБ сообщил о планах сохранять жесткую денежно-кредитную политику

Центробанк РФ будет сохранять жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) с целью исключить как ускорение роста цен, так и необходимость повышения ключевой ставки. Об этом сказано в бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования регулятора.
В документе Центробанк РФ обращает внимание на реакцию цен на повышение налогов и тарифов в январе 2026 года, которая несет риск сохранения высоких инфляционных ожиданий физических и юридических лиц. Это также может продлить инерционный инфляционный «хвост» от январского роста цен и при этом замедлить дальнейшее снижение темпов стоимости товаров.
«Это требует дополнительной осмотрительности при принятии решения по ДКП, чтобы исключить новый раунд устойчивого ускорения роста цен и возникновение потребности в повышении ключевой ставки», — сказано в публикации.
Регулятор отмечает, что сохранение жесткой ДКП в 2025 году помогло снизить уровень инфляции до самого низкого значения за последние годы. При этом инфляционные ожидания и инфляционное давление остаются повышенными.
Ранее в Центробанк РФ назвали неоправданной высокую ключевую ставку при замедлении росте экономики. Регулятор пояснил, что сохранение ключевой ставки на высоком уровне в течение нескольких месяцев может привести к чрезмерному ее охлаждению.