Как только позволит погода. Названы ключевые объекты по ремонту дорог

Подробнее о планах в этом направлении рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
В планах более 700 км.
«Сегодня по всей области простираются более 27 тысяч километров федеральных, региональных и муниципальных дорог, — указал Алексей Текслер. — В последние годы мы набрали высокие темпы ремонта и строительства новых автомагистралей, которые сохраним и в этом году. Всего планируем отремонтировать более 700 километров автомобильных дорог».
Губернатор назвал ключевые объекты ремонта дорог в 2026 года. В их числе:
— завершение капремонта дорог Халитово — Баязитова, Целинный — Кособродка, участка трассы Красноуфимск — Арти (до границы со Свердловской областью);
— будет продолжен ремонт на важных направлениях: Новокаолиновый — Кизилчилик — Песчанка, Верхнеуральск — Петропавловский — автодорога Южноуральск — Магнитогорск, Первуха — Меседа — Тюлюк;
— социально значимые проекты: ремонт дорог в Уйском и Октябрьском районах;
— в Челябинске: продолжение строительства путепровода в Новосинеглазово, ремонт моста на ул. Черкасской и ремонт Копейского шоссе;
— новый участок федеральной трассы М5 возле Кропачёво в Ашинском районе.
Внимание к южным районам.
Глава региона обозначил одну из наиболее главных задач на текущий год:
«Как и обещал, начинаем большую трёхлетнюю программу по ремонту дорог в южной части региона, совокупно отремонтируем около 200 км. Ещё один проект, о котором просили жители, — “Светлый регион”. По всей области будем освещать муниципальные и региональные дороги, упор сделаем на те участки, по которым было больше всего обращений».
Кроме того, в области большое внимание уделяют вопросу содержания дорог.
«Отмечу, в целом растёт качество содержания автодорог, — сообщил губернатор. — Большую роль в этом играет новая снегоуборочная техника, которая поступила в муниципалитеты».
В министерстве дорожного хозяйства и транспорта области рассказали, что в прошлом году большое внимание уделяли безопасности дорожного движения. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» установили светофоры, более 1 тыс. дорожных знаков, смонтировали 291 камеру фотовидеофиксации, обустроили порядка 20 километров барьерных и пешеходных ограждений, организовали наружное освещение на 6 объектах протяжённостью более 24 километров. Все эти меры позволили снизить уровень аварийности на южноуральских дорогах.
Пока на дворе зима, но дорожники уже вовсю готовятся к предстоящему сезону.
«Как уже сложилось в последние годы, ставлю задачу дорожной отрасли приступать к работам весной, как только позволит погода, — пояснил Алексей Текслер. — Это важно для жителей, плюс даёт возможность выполнить больше, сверх плана».