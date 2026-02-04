Власти Ладушкина рассказали, что мешает полной газификации города

«В этом микрорайоне у нас 11 многоквартирных домов, где проживают более 200 жителей. Недавно они обратились с коллективным письмом о необходимости газификации. Сегодня ресурсоснабжающей организацией здесь является Министерство обороны, тепло подаётся от мазутной котельной. Себестоимость там, конечно, высокая на порядок. Природный газ снимет напряжение и по себестоимости, и по экологии», — отметил Ахилл Феохариди, добавив, что власти муниципалитета подавали заявку на финансирование проекта, но она не прошла согласования.