В Самарской области предложили изменить систему оплаты вывоза мусора

«Пока очевидно, что финансовая нагрузка может существенно увеличиться — прежде всего, для семей с детьми. Сумма за оплату услуги по вывозу ТКО в квитанции для квартиры площадью 50 кв. метров составляет порядка 300 рублей. Если за основу будет взят принцип начисления с количества людей, то сумма вырастет в 1,5 раза при трех проживающих на той же площади и в 2 раза для семьи из четырех человек. Все эти обстоятельства говорят в пользу того, что с обращениями о переходе на новую систему расчета стоит повременить», — отметили в думе.