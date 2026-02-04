«Будет расти из-за спроса на валюту и китайского Нового года». Эксперты сказали, что будет с курсом доллара в Беларуси в феврале

Эксперты оценили, как может поменяться курс доллара в Беларуси в феврале 2026 года, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, на начало 2026-го в Беларуси курс белорусского рубля продолжил укрепляться по отношению к доллару и евро с одновременным ослаблением его курса к российскому рублю.
К концу января курс доллара на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи снизился. И, в целом, за первый месяц года доллар потерял 2,4% от своего веса в валютной корзине. Курс российского рубля в Беларуси за месяц вырос на 1,27.
Однако эксперты считают, что по мере возвращения спроса на валюту курс доллара в Беларуси может начать расти. Кроме того, 17 февраля, менее чем через две недели, в Китае начнут праздновать Новый год по лунному календарю, а до праздников бизнес старается заключить новые контракты на год — спрос на валюту в этот период может взлететь.
Кроме того, в соседней с Беларусью России на 13 февраля запланировано проведение очередного заседания Совета директоров Банка России по вопросам монетарной политики. К этой дате Центробанк России может предпринять символическое снижение ключевой ставки. Таким шагом может быть дан старт циклу снижения ставки в 2026-м, что скажется на ослаблении позиции российского рубля.
В целом, по прогнозу в феврале наиболее ожидаемо умеренное ослабление обменного курса белорусского рубля к доллару и евро. Первые февральские торги 2 февраля на бирже, напомним, продемонстрировали подорожание доллара на 1,27%. Но уже на 4 февраля Нацбанк понизил курс доллара и курс евро.
Аналитики подчеркивают, что сбалансированный курс доллара находится ближе к отметке в три белорусских рубля, и не исключено, что именно в феврале американская валюта вернется к этому уровню.
Ранее на Белорусской бирже сказали, стоит ли вкладываться в юани вместо доллара.
Тем временем банк вызвал милицию из-за подозрительной операции белоруски на 20 тысяч рублей.