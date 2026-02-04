«Будет расти из-за спроса на валюту и китайского Нового года». Эксперты сказали, что будет с курсом доллара в Беларуси в феврале

Однако эксперты считают, что по мере возвращения спроса на валюту курс доллара в Беларуси может начать расти. Кроме того, 17 февраля, менее чем через две недели, в Китае начнут праздновать Новый год по лунному календарю, а до праздников бизнес старается заключить новые контракты на год — спрос на валюту в этот период может взлететь.