Что ждет экономику Беларуси в 2026 году — мнение финансиста

«То есть, если санкционный режим будет не смягчаться, а, наоборот, ужесточаться как по отношению к Беларуси, так и к России, то это будет сдерживать рост экономики. Также рынок энергоносителей очень важен для РФ, поэтому в зависимости от того, какие будут цены на энергоносители в этом году, это также повлияет на экономический рост», — добавил финансовый аналитик.