Что ждет экономику Беларуси в 2026 году — мнение финансиста

Власти Беларуси не раз заявляли, что в стране нацелены на постоянный рост экономики, хотя бы на 2−3% в год. Рост не менее чем на 3% предусмотрен принятой ВНС программой социально-экономического развития на 2025 — 2050 годы. Предполагается, что прирост за эту пятилетку должен составить 15,8%, при этом рост ВВП за 2021 — 2025 годы оценивается на уровне 7%.
Глава белорусского государства Александр Лукашенко также утвердил своим указом прогноз развития страны на 2026 год. Документ предусматривает рост ВВП на 2,8%. По итогам же 2025-го внутренний валовый продукт страны увеличился на 1,3% к уровню 2024-го.
Удастся ли достичь в этом году утвержденных параметров социально-экономического развития, а также основных направлений денежно-кредитной политики; что может этому поспособствовать, а что — негативно отразиться, корреспондент Sputnik обсудил с финансовым аналитиком, членом CFA Institute Александром Шкутом.
Рост экономики реален, но есть нюансы.
«Утвержденные показатели социально-экономического развития на 2026 год на текущий момент выглядят вполне реалистичными и достижимыми. Если будут отсутствовать внешние шоки, а внешняя конъюнктура будет способствовать благоприятному росту экономики, то эти показатели будут достигнуты и даже превышены», — считает аналитик.
Эксперт по финансам полагает, что по итогам 2026 года рост ВВП скорее всего будет в диапазоне от 2 до 3 процентных пунктов, а утвержденный показатель на год составляет 2,8%.
При этом есть и сдерживающий фактор для роста, а также риск для белорусской экономики. Это замедление экономического роста в России, добавил Шкут.
«Всю вторую половину прошлого года мы наблюдали замедление экономического роста в РФ и сейчас это замедление ускоряется. Прогнозируемый рост ВВП в России в 2026 году оценивается в диапазоне от 1 до 1,5 процентных пунктов, а поскольку РФ — основной торговый партнер Беларуси, спрос на белорусский экспорт с российской стороны может снизиться. Это будет являться основным сдерживающим фактором для роста экономики Беларуси», — пояснил он.
Если же такого замедления экономического роста в Российской Федерации не будет, а спрос на белорусский экспорт со стороны РФ окажется выше, чем в базовом сценарии, то это поможет белорусской экономике расти, добавил эксперт.
«Если говорить про внешние рынки помимо России, то позитивным фактором в данном случае является снятие санкций с “Беларуськалия”. Но на текущий момент все равно остаются проблемы, связанные как с логистикой, так и с банковскими транзакциями. Удастся ли их решить в 2026 году, пока неясно, но если удастся, то это будет позитивным внешним фактором, который может существенно повлиять на увеличение экономического роста республики», — сказал Шкут.
Геополитика, по его мнению, также является одним из возможных негативных внешних факторов, который может оказывать влияние на экономику Беларуси.
«То есть, если санкционный режим будет не смягчаться, а, наоборот, ужесточаться как по отношению к Беларуси, так и к России, то это будет сдерживать рост экономики. Также рынок энергоносителей очень важен для РФ, поэтому в зависимости от того, какие будут цены на энергоносители в этом году, это также повлияет на экономический рост», — добавил финансовый аналитик.
В настоящее время из-за геополитической напряженности наблюдается некоторое увеличение цен на сырьевом рынке, однако оно скорее всего носит временный характер.
«Большинство экономистов как раз прогнозируют снижение цен на энергоносители в этом году», — подчеркнул он.
Что касается экспорта, то в планах на 2026 год обеспечить рост этого показателя на 3,7 процентных пункта. Эксперт по финансам считает, что достижению этого показателя как раз будет способствовать смягчение санкционного режима, а также внешних логистических ограничений.
«Но это также вопрос сугубо геополитики, в данном случае очень многое зависит от переговорного трека между Россией и Украиной. Поэтому в случае реализации позитивного сценария или если по крайней мере не будет каких-то серьезных шоков, которые будут ухудшать ситуацию, то наиболее вероятно этот показатель будет достигнут», — полагает собеседник агентства.
Доходы и инфляция.
«Еще один важный показатель — рост реальных доходов населения, ожидается что за 2026 год они вырастут на 4,8%. Этот показатель также достижим, хотя реальные доходы населения достаточно сильно росли в 2025 году, поэтому за счет эффекта высокой базы возможно это будет не так просто», — поделился мнением Шкут.
Что касается инфляции, то она запланирована по итогам 2026 года в размере 7%. Это, по словам эксперта, достаточно высокий уровень.
«Достижению этого показателя будет способствовать, как и способствует сейчас, достаточно крепкий курс белорусского рубля. Хотя дальнейший потенциал его укрепления исчерпан и наиболее вероятно, что мы увидим курс в этом году значительно выше трех рублей за доллар», — полагает он.
Вместе с тем он отметил, что, учитывая текущую денежно-кредитную политику и методологию подсчета инфляции, задача в 7% выполнима.
«Единственный нюанс, который следует отметить: ощущаемая инфляция для населения скорее всего будет больше, чем 7%. Потому что продуктовая корзина, по которой рассчитывается инфляция, и реальная корзина товаров и услуг, которую покупает население, немного отличается», — добавил финансовый аналитик.