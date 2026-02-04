Администрация Шахуньи покупает электрокар за 4 999 999 рублей

Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок. Согласно документации, транспортное средство закупается у единственного поставщика. Поставка должна быть осуществлена в течение двух рабочих дней с момента заключения контракта, однако допускается и досрочная передача автомобиля. Для осуществления закупки администрация получила разрешение Минпромторга России на приобретение промышленной продукции иностранного происхождения.