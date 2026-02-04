Ричмонд
Администрация Шахуньи покупает электрокар за 4 999 999 рублей

Администрация Шахуньи Нижегородской области покупает гибридный автомобиль бизнес-класса Voyah Passion EVR стоимостью 4 999 999 рублей.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок. Согласно документации, транспортное средство закупается у единственного поставщика. Поставка должна быть осуществлена в течение двух рабочих дней с момента заключения контракта, однако допускается и досрочная передача автомобиля. Для осуществления закупки администрация получила разрешение Минпромторга России на приобретение промышленной продукции иностранного происхождения.

Согласно заявке, срок предполагаемой поставки автомобиля — 24 февраля 2026 года. Производителем машины выступает акционерное общество «Эвиа», зарегистрированное в России. Автомобиль оснащен гибридным двигателем (бензин + электричество), полным приводом, автоматической коробкой передач и рассчитан на перевозку до пяти пассажиров.

В техническом задании указано, что седан предназначен для перевозки должностных лиц администрации и будет использоваться в рамках основной деятельности, включая управленческие нужды.

Ранее сообщалось, что агентство развития Шахуньи создано в Нижегородской области.