Чеки «Жилье» проиндексировали в Минской области

Индекс роста стоимости чеков каждый регион устанавливает самостоятельно, в Минской области он немного уменьшился.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Именные приватизационные чеки «Жилье» проиндексировали в Минской области, такое решение принял Миноблисполком, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Решением, принятым 28 января, стоимость одного чека установлена в размере 39,359 рубля.

Последний раз в столичной области эти чеки индексировали в конце октября прошлого года: стоимость одного была определена в размере 40,875 рубля. То есть на этот раз она снизилась примерно на 3,7%.

Новая цена именных приватизационных чеков «Жилье» начинает действовать в центральном регионе страны после официального опубликования документа.

Чеки «Жилье» могут использовать белорусы и члены их семей, стоящие в очереди на жилье. Ими также можно оплатить паевой взнос в жилищном или жилищно-строительном кооперативе. Кроме того, с помощью чеков можно финансировать индивидуальное или коллективное жилищное строительство, реконструкцию одноквартирных, блокированных жилых домов и долевое участие в жилищном строительстве.

Помимо этого, чеки позволяют купить жилье или же погасить кредит в банке с процентами за пользование ими и ссуду юридических лиц, которая была взята и использована для строительства или покупки жилья.