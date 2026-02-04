Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Установлен размер надбавок фермерам за молоко и мясо

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Новый размер надбавок к ценам на сельхозпродукцию, закупаемую у населения, установлен в Беларуси на 2026 год, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Размер надбавок утвержден постановлением Минсельхозпрода № 8 от 27 января. Этим документом определены виды продукции, за которую к закупочным ценам положены доплаты. Обычно это фермерская продукция — молоко и мясо.

Так, согласно постановлению, за 1 кг коровьего молока базисной жирности, поставляемое организациям-переработчикам, положена доплата 11 копеек.

За 1 кг мяса теленка (живым весом до 100 килограммов), закупаемый организациями для выращивания, надбавка 1 рубль 10 копеек.

За 1 кг мяса крупного рогатого скота живым весом надбавка составит 60 копеек.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января нынешнего года.

Не только фермерам.

Ранее белорусское правительство утвердило размеры надбавок сельхозпроизводителям в 2026 году за реализованную и направленную на переработку продукцию.

Надбавки будут выплачиваться не только за молоко, крупный рогатый скот мясных пород и молодняк молочных пород, овец и их шерсть, просо, ячмень, гречиху и тресту льна-долгунца, но и на плодоовощную продукцию.

Речь идет о картофеле, белокочанной капусте, моркови, свеклы, луке и яблоках, которые поставляются стабилизационные фонды.

Как отметили в пресс-службе Совмина, это делается, чтобы в хранилища закладывался товар надлежащего качества и в установленные сроки.