Размер пособия по безработице изменился в Воронежской области

Выплату проиндексировали с 1 февраля.

Источник: АиФ Воронеж

С 1 февраля 2026 года в Воронежской области изменился размер пособия по безработице. Согласно постановлению правительства РФ, размер выплаты увеличился на 5,6%. Об этом напомнили в региональном министерстве труда и занятости населения во вторник, 3 февраля.

Теперь минимальная величина пособия для безработных воронежцев составляет 1 863 рубля. Максимальная величина выплаты в первые три месяца после назначения — 15 866 рублей рубля, а максимум во втором 3-месячном периоде выплаты — 6 209 рублей.

Максимальный размер пособия также положен отдельным категориям граждан, среди которых:

  • люди предпенсионного возраста,
  • граждане, впервые ищущие работу и впервые признанные безработными,
  • дети-сироты,
  • дети, оставшиеся без попечения родителей,
  • лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Отмечается, что индексация была проведена с учётом роста цен и направлена на дополнительную поддержку граждан, временно оставшихся без работы.