Размер пособия по безработице изменился в Воронежской области

С 1 февраля 2026 года в Воронежской области изменился размер пособия по безработице. Согласно постановлению правительства РФ, размер выплаты увеличился на 5,6%. Об этом напомнили в региональном министерстве труда и занятости населения во вторник, 3 февраля.
Теперь минимальная величина пособия для безработных воронежцев составляет 1 863 рубля. Максимальная величина выплаты в первые три месяца после назначения — 15 866 рублей рубля, а максимум во втором 3-месячном периоде выплаты — 6 209 рублей.
Максимальный размер пособия также положен отдельным категориям граждан, среди которых:
- люди предпенсионного возраста,
- граждане, впервые ищущие работу и впервые признанные безработными,
- дети-сироты,
- дети, оставшиеся без попечения родителей,
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Отмечается, что индексация была проведена с учётом роста цен и направлена на дополнительную поддержку граждан, временно оставшихся без работы.