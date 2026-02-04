В Уфе озвучили долги жителей по ЖКУ

«Свыше 2,6 миллиарда — это очень большие цифры. Особенно впечатляет, если разделить на каждый месяц. Это сколько же недополучают предприятия на зарплату, в том числе дворников, на оперативные расходы, на ремонт. Сколько угодно можно ругать “Уфаводоканал” за аварии, но что толку, если нет средств. Когда удивляемся, где у нас дворники, надо вспомнить про эти цифры. Хотим качественные услуги — должна быть платёжная дисциплина», — резюмировал мэр, поручив усилить работу по сбору задолженности.