В Уфе озвучили долги жителей по ЖКУ

В Уфе задолженность за жилищно-коммунальные услуги сократилась за 2025 год на 10%, или 120 млн рублей, и составила на 1 января 2026 года — 2,642 млрд рублей. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщила гендиректор ООО «ЕРКЦ Уфы» Айгуль Винникова.
Недобор «Уфаводоканала» составил 224 млн руб., САХ — 381 млн руб. Самый крупный долг — более 2 млрд руб., перед УЖХ районов города, УК и ТСЖ.
Ратмир Мавлиев спросил представителя «Уфаводоканала», что можно было бы сделать на сумму дебиторского долга компании. Ему ответили, что это ремонт 10−15 км сетей.
«Свыше 2,6 миллиарда — это очень большие цифры. Особенно впечатляет, если разделить на каждый месяц. Это сколько же недополучают предприятия на зарплату, в том числе дворников, на оперативные расходы, на ремонт. Сколько угодно можно ругать “Уфаводоканал” за аварии, но что толку, если нет средств. Когда удивляемся, где у нас дворники, надо вспомнить про эти цифры. Хотим качественные услуги — должна быть платёжная дисциплина», — резюмировал мэр, поручив усилить работу по сбору задолженности.
Айгуль Винникова отметила, что Уфа стабильно занимает по сборам коммунальных платежей 2 место среди городов-миллионников. И напомнила, что с марта текущего года срок оплаты за ЖКУ переносится с 10-го на 15-е число месяца.
