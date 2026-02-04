До Краснодарского края «не доехали» более 3−4 млн туристов в 2025 году

Анапа остается ключевым курортом региона. В 2024 году город принял 5,5 млн туристов из общего числа 20,1 млн прибывших в Краснодарский край. За первые девять месяцев 2025 года город посетили лишь 1,7 млн человек — более чем в два раза меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Президент Владимир Путин назвал крушение танкеров «экологической бедой», а губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о продолжающемся загрязнении берегов Анапы и Темрюкского района.