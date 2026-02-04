Прописанных в Екатеринбурге хотят освободить от уплаты турналога

По словам Елены Артюх, работа по пересмотру подходов к налогу уже началась. В частности, изучается опыт Казани, где от турналога освободили небольшие гостиницы и хостелы. При стоимости размещения около тысячи рублей налог в 100 рублей становится для них критичным. Аналогичное решение в январе приняли власти Первоуральска — там от налога освободили хостелы, а также ввели льготы для спортсменов и тренеров, приезжающих на соревнования.