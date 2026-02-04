Прописанных в Екатеринбурге хотят освободить от уплаты турналога

Об этом рассказала на пресс-конференции бизнес-омбудсмен Елена Артюх. Обсуждается расширение перечня льготных категорий, то есть тех, с кого налог брать не будут. Это те жители, которые временно размещаются в гостиницах города, в котором живут.
«В Екатеринбурге это не так, а ведь эти люди точно не туристы. И есть опыт Пермского края, где от турналога при оплате гостиниц в столице региона освобождены все жители края», — говорит Артюх. Льготы будут рассматриваться и для студентов-очников.
В отдельных случаях они живут в хостелах из-за нехватки мест в общежитиях и высокой стоимости аренды жилья. Турналог в Свердловской области был введен год назад. После первого года работы часть муниципалитетов отказалась от сбора из-за низкой собираемости. Сейчас он сохраняется лишь в восьми городах региона.
По словам Елены Артюх, работа по пересмотру подходов к налогу уже началась. В частности, изучается опыт Казани, где от турналога освободили небольшие гостиницы и хостелы. При стоимости размещения около тысячи рублей налог в 100 рублей становится для них критичным. Аналогичное решение в январе приняли власти Первоуральска — там от налога освободили хостелы, а также ввели льготы для спортсменов и тренеров, приезжающих на соревнования.