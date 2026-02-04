Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реестр КТП: основные причины отказов

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан сообщило о результатах рассмотрения заявок предпринимателей на включение в Реестр казахстанских товаропроизводителей.

Источник: DKNews.kz

В ходе проверок выявлен ряд случаев, когда представленные сведения не соответствовали установленным критериям, передает DKNews.kz.

Реестр призван поддерживать добросовестных отечественных производителей, поэтому ключевым условием для включения остается наличие реального производства и достоверных данных.

Какие несоответствия выявляют чаще всего.

По итогам рассмотрения заявок министерство выделило несколько типовых нарушений:

расхождения между кодами заявленной продукции договоры без подтверждения наличия собственного оборудования или производственных мощностей использование недостоверных фото- и видеоматериалов несоответствие численности персонала и материально-технической базы заявленным объёмам производства.

Подобные расхождения становятся основанием для отказа во включении в Реестр.

Пример из практики.

В одном из случаев компания заявила о наличии более 50 сотрудников, однако в представленных данных числилась лишь одна единица швейного оборудования. При этом в дистрибьюторском договоре отсутствовали подтверждения владения или использования производственных мощностей.

Такие факты ставят под сомнение реальность заявленного производства и автоматически снижают шансы на включение в Реестр.

Цифровая верификация.

Отдельное внимание уделяется цифровой проверке данных. Так, ТОО «Сервис-Фо» подало заявку как производитель прочей мебели, однако в ходе цифровой верификации получило низкий показатель производственной деятельности по критериям, утверждённым правилами ведения Реестра.

В результате компании было отказано во включении.

Возможность подать заявку повторно.

В министерстве подчеркивают: отказ не является окончательным. Предприятия, которые устранили выявленные замечания и привели данные в соответствие с требованиями, имеют право повторно подать заявку и вновь претендовать на включение в Реестр.

Позиция министерства.

В ведомстве призывают предпринимателей относиться к подготовке документов максимально ответственно и предоставлять только достоверную и подтвержденную информацию.

Отмечается, что включение в Реестр возможно исключительно при:

полноте и достоверности представляемых сведений наличии фактического производства соответствии установленным требованиям.

При выявлении нарушений министерство оставляет за собой право не только отказать во включении, но и инициировать дополнительные выездные проверки в рамках действующего законодательства.

Работа с добросовестными производителями.

При этом работа по включению добросовестных казахстанских товаропроизводителей в Реестр будет продолжена. Цель механизма — поддержка реального производства, а не формальное присутствие в системе.

Текущая статистика.

По состоянию на сегодняшний день:

в Реестр через механизм индустриальных сертификатов включены 1 924 предприятия в системе авторизовались 5 435 компаний всего подано 12 938 заявок зарегистрированы 3 210 заявок от 739 субъектов из них 447 — владельцы индустриальных сертификатов отклонены 3 176 заявок от 497 предприятий.

Эти цифры показывают, что отбор остается строгим и ориентированным на подтвержденное производство.