Реестр КТП: основные причины отказов

В ходе проверок выявлен ряд случаев, когда представленные сведения не соответствовали установленным критериям, передает DKNews.kz.
Реестр призван поддерживать добросовестных отечественных производителей, поэтому ключевым условием для включения остается наличие реального производства и достоверных данных.
Какие несоответствия выявляют чаще всего.
По итогам рассмотрения заявок министерство выделило несколько типовых нарушений:
расхождения между кодами заявленной продукции договоры без подтверждения наличия собственного оборудования или производственных мощностей использование недостоверных фото- и видеоматериалов несоответствие численности персонала и материально-технической базы заявленным объёмам производства.
Подобные расхождения становятся основанием для отказа во включении в Реестр.
Пример из практики.
В одном из случаев компания заявила о наличии более 50 сотрудников, однако в представленных данных числилась лишь одна единица швейного оборудования. При этом в дистрибьюторском договоре отсутствовали подтверждения владения или использования производственных мощностей.
Такие факты ставят под сомнение реальность заявленного производства и автоматически снижают шансы на включение в Реестр.
Цифровая верификация.
Отдельное внимание уделяется цифровой проверке данных. Так, ТОО «Сервис-Фо» подало заявку как производитель прочей мебели, однако в ходе цифровой верификации получило низкий показатель производственной деятельности по критериям, утверждённым правилами ведения Реестра.
В результате компании было отказано во включении.
Возможность подать заявку повторно.
В министерстве подчеркивают: отказ не является окончательным. Предприятия, которые устранили выявленные замечания и привели данные в соответствие с требованиями, имеют право повторно подать заявку и вновь претендовать на включение в Реестр.
Позиция министерства.
В ведомстве призывают предпринимателей относиться к подготовке документов максимально ответственно и предоставлять только достоверную и подтвержденную информацию.
Отмечается, что включение в Реестр возможно исключительно при:
полноте и достоверности представляемых сведений наличии фактического производства соответствии установленным требованиям.
При выявлении нарушений министерство оставляет за собой право не только отказать во включении, но и инициировать дополнительные выездные проверки в рамках действующего законодательства.
Работа с добросовестными производителями.
При этом работа по включению добросовестных казахстанских товаропроизводителей в Реестр будет продолжена. Цель механизма — поддержка реального производства, а не формальное присутствие в системе.
Текущая статистика.
По состоянию на сегодняшний день:
в Реестр через механизм индустриальных сертификатов включены 1 924 предприятия в системе авторизовались 5 435 компаний всего подано 12 938 заявок зарегистрированы 3 210 заявок от 739 субъектов из них 447 — владельцы индустриальных сертификатов отклонены 3 176 заявок от 497 предприятий.
Эти цифры показывают, что отбор остается строгим и ориентированным на подтвержденное производство.