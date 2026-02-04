Нацбанк готовит изменения, которые затронут всех клиентов банков

Речь идет о проекте постановления Правления, направленном на обновление правил в сфере платежей и переводов денег. Формально — это корректировка нормативных актов. По сути — очередной шаг к более прозрачной, технологичной и защищенной финансовой системе, передает DKNews.kz.
Зачем понадобились изменения.
Финансовый рынок меняется быстрее, чем законы. За последние годы в Казахстане обновилось сразу несколько базовых документов — закон о банках и банковской деятельности, а также пакет поправок, затронувших регулирование финансового рынка, связь и процедуры банкротства. Эти изменения автоматически потребовали «перенастройки» подзаконных актов, в том числе в сфере платежей и платежных систем.
Проект постановления как раз и выполняет эту задачу — приводит действующие нормы в соответствие с обновленным законодательством и устраняет правовые разрывы, которые неизбежно возникают при активной цифровизации.
Биометрия при открытии счета: что именно уточняется.
Один из ключевых блоков проекта касается биометрической аутентификации клиентов. Сегодня все больше счетов открывается дистанционно — без визита в отделение, без бумажных заявлений и копий документов. Именно здесь биометрия становится критически важным инструментом безопасности.
Проект уточняет порядок проведения банками биометрической аутентификации при открытии банковского счета с использованием Центра обмена идентификационными данными. Проще говоря, регулятор детально прописывает, как именно банки должны подтверждать личность клиента с помощью биометрических параметров, чтобы:
снизить риски мошенничества защитить персональные данные клиентов обеспечить единый и понятный для всех банков стандарт.
Для клиентов это означает меньше бюрократии и больше уверенности в том, что их данные используются корректно и по единым правилам.
Раздельный учет исламских банковских операций.
Еще одно важное нововведение касается исламского банкинга. Проект постановления вносит изменения, которые согласуются с нормами закона о банках и банковской деятельности в части раздельного учета исламских банковских операций.
Это технически сложный, но принципиально важный момент. Исламские финансовые продукты строятся на иных принципах, чем классический банкинг, и требуют отдельного учета. Закрепление этих требований на уровне нормативных актов:
повышает прозрачность исламских финансов снижает регуляторные риски для банков создает более понятные правила для клиентов и инвесторов.
Фактически речь идет о дальнейшем институциональном укреплении исламского банкинга в Казахстане.
Что это значит для рынка и обычных клиентов.
Хотя документ выглядит сугубо регуляторным, его последствия вполне практичны. Банки получат более четкие правила работы с биометрией и исламскими продуктами, а клиенты — более безопасные и удобные сервисы.
Важно и то, что такие изменения сигнализируют рынку: регулятор не просто реагирует на технологические тренды, а системно встраивает их в правовое поле. Это особенно критично в условиях роста онлайн-операций и удаленной идентификации.
Где можно ознакомиться с деталями.
К проекту подготовлена информативная таблица, в которой по пунктам расписаны предлагаемые изменения и их обоснование. Документ опубликован на официальном портале открытых нормативных правовых актов, где его можно изучить в полном объеме.
Проект постановления еще предстоит пройти все необходимые процедуры, но уже сейчас ясно: речь идет не о формальной правке формулировок, а о настройке правил под новую реальность — цифровую, быструю и требующую повышенного доверия. Именно такие изменения со временем и формируют устойчивость финансовой системы, которую мы обычно замечаем только тогда, когда она дает сбой.