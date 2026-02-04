Нацбанк готовит изменения, которые затронут всех клиентов банков

Финансовый рынок меняется быстрее, чем законы. За последние годы в Казахстане обновилось сразу несколько базовых документов — закон о банках и банковской деятельности, а также пакет поправок, затронувших регулирование финансового рынка, связь и процедуры банкротства. Эти изменения автоматически потребовали «перенастройки» подзаконных актов, в том числе в сфере платежей и платежных систем.