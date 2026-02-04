Ричмонд
Bloomberg: Airbus модернизирует грузовой самолет A400M для использования дронов и дальнобойного оружия

Airbus к 2029 году планирует выпустить концептуальную версию своего грузового самолета A400M, которая будет пригодна для развертывания беспилотных летательных аппаратов и средств глубокого поражения. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Christian Timmig/Bundeswehr
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Руководитель программы A400M Герд Вебер в среду на авиасалоне в Сингапуре сообщил, что для загрузки дронов в самолет будет использоваться модульная ролкерная система Roll-on/Roll-off. По его словам, самолет-носитель среднего размера сможет нести до 50 беспилотников.

Мы сможем развернуться их в виде роя. Это обеспечит возможность нанесения дальнобойных ударов, которой у нас до сих пор не было.

Герд Вебер
руководитель программы A400M

Как напоминает Bloomberg, США в рамках программы Rapid Dragon экспериментировали с подобными возможностями, размещая оружие в хвостовой части таких самолетов, как C-130.

Китайцы тоже изучают концепцию самолета-носителя для БПЛА. В декабре 2025 года Китай провел первый полет крупнейшего в мире беспилотного носителя Jiutian, который был представлен на авиасалоне в Чжухае в 2024 году. На его борту может находиться более 100 небольших БПЛА, предназначенных для запуска роями и подавления противовоздушной обороны противника. Как отмечают эксперты, размеры Jiutian могут снизить его скрытность и повысить уязвимость в бою.

Заказчиками A400M являются Бельгия, Франция, Германия, Люксембург, Испания, Турция и Великобритания, уточняет Bloomberg.

