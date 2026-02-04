Bloomberg: Airbus модернизирует грузовой самолет A400M для использования дронов и дальнобойного оружия

Китайцы тоже изучают концепцию самолета-носителя для БПЛА. В декабре 2025 года Китай провел первый полет крупнейшего в мире беспилотного носителя Jiutian, который был представлен на авиасалоне в Чжухае в 2024 году. На его борту может находиться более 100 небольших БПЛА, предназначенных для запуска роями и подавления противовоздушной обороны противника. Как отмечают эксперты, размеры Jiutian могут снизить его скрытность и повысить уязвимость в бою.