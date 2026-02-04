Железную дорогу Молдовы реорганизуют — что это значит

«Основные средства и оборотные активы, используемые для железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок, будут переданы новому обществу. А распределение прав и обязательств, включая долги и заложенное имущество, вытекающее из договоров рекредитования, заключенных с Министерством финансов, будет осуществляться на основании акта передачи и разделительного баланса с соблюдением Гражданского кодекса и действующих договоров», — говорится в документе.