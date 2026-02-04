Ричмонд
Железную дорогу Молдовы реорганизуют — что это значит

Создается новое акционерное общество для пассажирских и грузовых перевозок. При этом для сотрудников Железной дороги Молдовы сохраняется технический простой.

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» будет реорганизовано, соответствующее решение приняли на заседании правительства.

Согласно проекту правительства, реорганизация пройдет путем разделения и создания нового субъекта — Акционерного общества «Железная дорога Молдовы “Пассажиры и Грузы”.

Новое общество будет иметь полностью государственный капитал и возьмет на себя деятельность по железнодорожным пассажирским и грузовым перевозкам.

Решение было принято на основании законодательства об управлении публичной собственностью и организации государственных предприятий, с целью реструктуризации железнодорожного сектора и четкого разграничения экономической деятельности, представляющей публичный интерес.

Согласно постановлению, Агентство публичной собственности будет от имени государства выполнять функции единственного акционера нового акционерного общества. АО «ЖДМ “Пассажиры и Грузы” станет преемником прав и обязательств ГП “Железная дорога Молдовы” в пределах имущества, установленного разделительным балансом.

«Основные средства и оборотные активы, используемые для железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок, будут переданы новому обществу. А распределение прав и обязательств, включая долги и заложенное имущество, вытекающее из договоров рекредитования, заключенных с Министерством финансов, будет осуществляться на основании акта передачи и разделительного баланса с соблюдением Гражданского кодекса и действующих договоров», — говорится в документе.

Как уточняют авторы проекта, уставный капитал АО «ЖДМ “Пассажиры и Грузы” будет сформирован из имущества, переданного от ГП “Железная дорога Молдовы”, передача имущества будет осуществляться в соответствии с положением о передаче имущества, являющегося публичной собственностью.

Новое общество примет на себя все права и обязательства, вытекающие из индивидуальных и коллективных трудовых договоров переведенных работников. В случаях, когда перевод персонала будет невозможен, высвобождение работников будет осуществляться строго в соответствии с трудовым законодательством.

Расходы, связанные с процессом реорганизации, будут покрываться за счет средств ГП «Железная дорога Молдовы», находящегося в процессе реорганизации.

После реорганизации ГП «Железная дорога Молдовы» продолжит осуществлять деятельность, представляющую публичный интерес, ее основной ответственностью остается управление железнодорожной инфраструктурой в соответствии с Кодексом железнодорожного транспорта.

Постановление правительства вступает в силу со дня опубликования в «Официальном мониторе Республики Молдова».