Годовая инфляция в России составила 6,45 процента на 2 февраля

Темпы роста цен в годовом выражении в России в начале февраля продолжили небольшое ускорение, согласно данным мониторинга Минэкономразвития. Информация об этом содержится в еженедельном обзоре ведомства о ценовой ситуации.
На прошедшей неделе инфляция составила 0,20%, практически повторив показатель предыдущего периода. При этом цены на продовольствие росли медленнее, а на овощи и фрукты, напротив, заметно подскочили.
Стоимость непродовольственных товаров почти не изменилась. В то же время сектор платных услуг продолжил демонстрировать наиболее высокие темпы подорожания.
На этом фоне президент РФ Владимир Путин высказал ожидания снижения инфляции к концу текущего года. На совещании по экономике он отметил последовательное замедление роста цен с 2024 года.
Глава государства напомнил, что в 2024 году инфляция составила 9,5%, а по итогам 2025 года её удалось снизить до 5,6%. Таким образом, поставлена задача вернуть показатель к целевым 5% по итогам 2026 года.