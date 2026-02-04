Лукашенко отменил повышение тарифов на ЖКУ из-за сильного отопления в мороз

Напомним, ранее были повышены тарифы ЖКУ в Беларуси: с января они должны были вырасти на 19,37 рубля, с июля — на 3,13. Предполагалось, что коммунальные платежи для семьи из трех человек, проживающих в двухкомнатной квартире общей площадью 48 квадратных метров, при нормативном потреблении услуг повысятся в пределах 0,5 базовой величины, или на 22,5 рубля.