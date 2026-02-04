Лукашенко отменил повышение тарифов на ЖКУ из-за сильного отопления в мороз

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о переносе срока повышения тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства с 1 января на 1 марта 2026 года. О принятом президентом решении вечером в среду, 4 февраля 2026 года, сообщила пресс-служба Лукашенко.
Отмечается, что данный перенос реализуется, чтобы не допустить существенный рост для граждан финансовой нагрузки по плате за жилищно-коммунальные услуги. Все дело в аномальных погодных условиях и морозах, которые установились в Беларуси в январе 2026 года.
— На отопление израсходовано, по предварительным расчетам, на 45% больше тепловой, электрической энергии и природного газа, чем в декабре 2025 года, — информирует пресс-служба Александра Лукашенко.
Этот рост израсходованных ресурсов прогнозируемо вызвал бы увеличение платежей населения за отопление.
Добавим, что с соответствующим предложением к президенту обратился Совмин, и Лукашенко инициативу правительства Беларуси поддержал.
Напомним, ранее были повышены тарифы ЖКУ в Беларуси: с января они должны были вырасти на 19,37 рубля, с июля — на 3,13. Предполагалось, что коммунальные платежи для семьи из трех человек, проживающих в двухкомнатной квартире общей площадью 48 квадратных метров, при нормативном потреблении услуг повысятся в пределах 0,5 базовой величины, или на 22,5 рубля.