Три завода могут открыться под Воронежем в 2026 году

Среди ключевых задач чиновники обозначили повышение транспортной доступности индустриальных парков «Масловский» и «Черноземье», устранение дефицита мощностей газо- и электроснабжения, а также вопросы финансирования управляющих компаний. Для них введена трансформаторная подстанция «Парковая», установлены остановочные павильоны и дорожные знаки, нанесена разметка. В ближайшие месяцы планируется запуск автобусов по регулируемым тарифам от Машмета (Леовбережный район Воронежа) до ИП «Масловский». Сейчас туда ездят семь автобусных маршрутов и электричка, от платформы которой организовать трансферт уже предлагается управляющей компании «Винко».