Бронь на Крым: сколько туристов приедут на полуостров летом

«То есть покупают в первую очередь то, где есть скидки. А сейчас скидки есть на четырех-, пятизвездочные гостиницы. Но по это не значит, что двух-, трехзвездочные не получат туриста — они выставляют акции позже. И по итогам 2025 года основной спрос пришелся именно на три, четыре звезды. Также очень вырос интерес к бюджетным средствам размещения и к частному сектору, с которым туроператоры не работают, но они видят отток в этот сегмент. В целом Крыму точно есть что предложить в очень широком диапазоне», — рассказала глава ассоциации.