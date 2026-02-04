Бронь на Крым: сколько туристов приедут на полуостров летом

«Рост в первом квартале 2026 года ознаменовался активностью туристов. Люди гарантируют себе летний отпуск по специальной цене. И это касается не только выездных направлений, где, справедливости ради, предложений больше, но это касается и внутрироссийских туров. Из того, что продается в первую очередь: Краснодарский край и Крым, потому что главный мотиватор наших туристов — это море», — констатировала спикер.
Если сравнивать февраль 2025 года с февралем 2026-го, то количество февральских продаж на лето у ряда туроператоров увеличилось до 20−30%, отметила глава АТОР. При этом, по словам Ломидзе, сейчас специальные цены в Крыму по акциям раннего бронирования дают, как правило, дорогие отели, и именно в этом сегменте отмечается большинство ранних бронирований.
«То есть покупают в первую очередь то, где есть скидки. А сейчас скидки есть на четырех-, пятизвездочные гостиницы. Но по это не значит, что двух-, трехзвездочные не получат туриста — они выставляют акции позже. И по итогам 2025 года основной спрос пришелся именно на три, четыре звезды. Также очень вырос интерес к бюджетным средствам размещения и к частному сектору, с которым туроператоры не работают, но они видят отток в этот сегмент. В целом Крыму точно есть что предложить в очень широком диапазоне», — рассказала глава ассоциации.
Также, по ее данным, в феврале россияне активно бронируют лето в Москве, Санкт-Петербурге и Дагестане. При этом эксперты отмечают тенденцию, по которой курортники явно сокращают продолжительность отдыха и набор дополнительных услуг в пользу дорогого, комфортного размещения.
«В любом случае, могу дать лайфхак нашим туристам: чем ближе к окончанию программ раннего бронирования — напомню, они закончатся в конце марта — тем меньше скидка. То есть те, кто бронировал в январе, в некоторых случаях могли прогарантировать себе отдых по цене до 60% ниже, чем этот же тур стоил бы летом», — дала рекомендацию эксперт.
Прирост турпотока в Крыму по итогам 2025 года составил больше 65% из-за лояльной ценовой политики, заявила Ломидзе ранее в среду на площадке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».