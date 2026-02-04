ЦБ до апреля намерен снижать ставку на 50 базисных пунктов на каждом заседании

Глава РСПП подчеркнул, что при принятии решения по ставке необходимо учитывать комплекс факторов, включая влияние не только НДС, но и тарифов, утильсбора, а также курса национальной валюты. Он пояснил, что крепкий и укрепляющийся рубль способствует снижению инфляции, но не обязательно ведёт к снижению ключевой ставки. По его мнению, процесс принятия таких решений является скорее искусством и требует политического чутья, не сводясь к жёстким формулам.