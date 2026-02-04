ЦБ до апреля намерен снижать ставку на 50 базисных пунктов на каждом заседании

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что Центральный банк России не станет резко снижать ключевую ставку и до апреля может уменьшать её небольшими шагами по 50 базисных пунктов на каждом заседании.
По его словам, на недавней встрече с правительством обсуждался целевой уровень ставки в 12−13%, и оптимальным путём было бы постепенное снижение с текущих 16%. Шохин отметил, что резких шагов ожидать не стоит, поскольку до конца не ясно влияние недавнего повышения налогов, а также потенциальное воздействие геополитической ситуации.
Глава РСПП подчеркнул, что при принятии решения по ставке необходимо учитывать комплекс факторов, включая влияние не только НДС, но и тарифов, утильсбора, а также курса национальной валюты. Он пояснил, что крепкий и укрепляющийся рубль способствует снижению инфляции, но не обязательно ведёт к снижению ключевой ставки. По его мнению, процесс принятия таких решений является скорее искусством и требует политического чутья, не сводясь к жёстким формулам.
Ранее экономист прокомментировал заявление ЦБ РФ о сохранении жесткой ДКП для снижения инфляции.
