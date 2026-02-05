Нацбанк увеличил курс евро и курс доллара на 5 февраля

В Национальном банке изменили валютные курсы на 5 февраля, четверг. В итоге стал ниже курс российского рубля, а курс доллара и курс евро потяжелели в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На четверг, 5 февраля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8787 белорусского рубля, 1 евро — 3,4009 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7347 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными на среду, 4 февраля, курс евро и курс доллара стали выше, а курс российского рубля уменьшился в четверг, 5 февраля. Сильнее при этом изменился в сторону увеличения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0103 белрубля, курс евро увеличился на 0,0184 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0023 белрубля.
Тем временем эксперты сказали, что будет с курсом доллара в Беларуси в феврале: «Будет расти из-за спроса на валюту и китайского Нового года».