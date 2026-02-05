Депутат Чаплин: с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 6,8 процентов

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, какие социальные выплаты вырастут в 2026 году. Уже с 1 апреля вырастут социальные пенсии, их проиндексируют на 6,8%. Эти выплаты получают люди, у которых не хватает необходимого страхового стажа, дети-инвалиды, инвалиды с детства, лица, получающие выплаты по потере кормильца.