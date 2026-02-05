Депутат Чаплин: с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 6,8 процентов

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, какие социальные выплаты вырастут в 2026 году. Уже с 1 апреля вырастут социальные пенсии, их проиндексируют на 6,8%. Эти выплаты получают люди, у которых не хватает необходимого страхового стажа, дети-инвалиды, инвалиды с детства, лица, получающие выплаты по потере кормильца.
— После повышения, к примеру, социальная пенсия по старости составит 9424,1 рубля. Для пенсионеров, чей совокупный доход после всех индексаций окажется ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, будет в беззаявительном порядке назначена социальная доплата, — рассказал депутат NEWS.ru.
В 2026 году данные выплаты перейдут во многих регионах к Соцфонду. Это сделает получение выплат более удобным.
Для рабочих пенсионеров тоже выплаты будут проиндексированы. Так же будут увеличены выплаты военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.
Для последних выплаты будут проиндексированы с 1 октября, выплаты вырастут на 4%.
— С января 2026 года снимаются прежние ограничения, и в страховой стаж для пенсии будут засчитываться периоды ухода за всеми детьми, а не только за четырьмя, как было ранее, — рассказал Чаплин.