Спрос на маникюр в РФ за четыре года упал на 40%, а интерес к массажу вырос

Кстати, согласно опросу ВЦИОМ, в настоящий момент россияне больше сосредоточены на сбережении денег, чем на тратах. Для снижения расходов семьи используют различные методы, в том числе и радикальные, но эксперты уверяют, что экономить семейный бюджет можно и без ухудшения качества жизни. Они дали 30 действенных способов с экономии семейного бюджета.