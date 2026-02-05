Ричмонд
Спрос на маникюр в РФ за четыре года упал на 40%, а интерес к массажу вырос

Интерес посетителей к рынку бьюти-процедур тоже растет.

Источник: Комсомольская правда

Россиянки стали реже делать маникюр. Спрос на данную услугу за минувшие четыре года упал на 40 процентов. При этом общий интерес к рынку косметологии в стране растет. Оборот с 2020 по 2024 годы вырос с 215 млрд до 312 млрд руб.

Упал спрос и на услуги мастеров педикюра — сокращение на 32%, а на услуги бровистов — на 21%. При этом россияне выбирают услуги, которые позволяют сохранять молодость — это бьюти-процедуры с медицинским уклоном, пишет Постньюс.

Интересоваться косметологией стали на 38% чаще. В связи с этим данный рынок вырос. Увеличился и спрос на массажные услуги — им стали интересоваться на 33% активнее.

Кстати, согласно опросу ВЦИОМ, в настоящий момент россияне больше сосредоточены на сбережении денег, чем на тратах. Для снижения расходов семьи используют различные методы, в том числе и радикальные, но эксперты уверяют, что экономить семейный бюджет можно и без ухудшения качества жизни. Они дали 30 действенных способов с экономии семейного бюджета.