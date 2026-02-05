Слуцкий предложил льготы для бизнеса, вкладывающего средства в роботизацию

По его словам, высокие проценты по кредитам сдерживают развитие бизнеса. «Мера, которую предлагает ЛДПР, — налоговые инвестиционные льготы для тех, кто сейчас вкладывает средства в разработки, в новое оборудование, в автоматизацию и роботизацию. Более 1 000 промышленных роботов на 10 000 занятых, как в Южной Корее, — вот к чему нам нужно стремиться. Чтобы придать новый импульс российской промышленности, нужно обеспечить доступный кредит», — сказал Слуцкий.