Слуцкий предложил льготы для бизнеса, вкладывающего средства в роботизацию

Нужно обеспечить доступными кредитами предпринимателей, которые инвестируют в новые разработки, считает лидер ЛДПР.

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Необходимо создать условия для доступного кредитования российских предприятий и внедрить налоговые льготы для инвестиций в оборудование, автоматизацию и роботизацию, чтобы стимулировать промышленный рост, сказал ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, высокие проценты по кредитам сдерживают развитие бизнеса. «Мера, которую предлагает ЛДПР, — налоговые инвестиционные льготы для тех, кто сейчас вкладывает средства в разработки, в новое оборудование, в автоматизацию и роботизацию. Более 1 000 промышленных роботов на 10 000 занятых, как в Южной Корее, — вот к чему нам нужно стремиться. Чтобы придать новый импульс российской промышленности, нужно обеспечить доступный кредит», — сказал Слуцкий.

Он добавил, что уже в 2026 году предприятия должны получить возможность привлечь финансирование, в том числе в форме целевого кредита для решения приоритетных задач промышленной политики. «А с 2027 года критически необходимо нормализовать условия кредитования для всех предприятий», — добавил он.

