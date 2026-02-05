Ричмонд
Замгендиректора АЭС «Пакш» назвал «российское железо» хорошим

По этой причине руководство венгерской атомной станции намерено продлить ее работу до середины 2050-х годов, сообщил Пал Ковач.

ПАКШ /Венгрия/, 5 февраля. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Руководство венгерской атомной станции в Пакше, построенной по советским технологиям 40 лет назад, намерено продлить ее работу до середины 2050-х годов. Об этом сообщил в беседе с журналистами заместитель генерального директора АЭС Пал Ковач.

«Мы говорим в Венгрии: российское железо очень хорошее», — сказал он по поводу четырех энергоблоков станции, оснащенных реакторами ВВЭР-440. Первоначальный срок их эксплуатации, составлявший 30 лет, однажды уже продлевался на два десятилетия. Энергоблоки вводились в строй один за другим, и сейчас их лицензии действуют до 2032−2037 годов.

«Мы работаем над тем, чтобы продлить их еще на 20 лет, до 2052−2057 годов. Подготовим документы и в начале 2030-х годов будем подавать заявки на получение для них новых лицензий», — отметил Ковач. Правительство Венгрии уже приняло принципиальное решение по этому вопросу, которое в предварительном порядке было одобрено большинством депутатов парламента. Решение должно утвердить Венгерское ведомство по атомной энергии.

Россия поставляет на АЭС в Пакше ядерное топливо, которое является высокотехнологичной и дорогостоящей продукцией, и поэтому для нее также важен вопрос о продлении срока работы станции. В настоящее время там создан запас топлива до ноября 2028 года. Его изготавливает АО «ТВЭЛ» из структуры Росатома.

Накануне «первого бетона».

В среду группа российских журналистов, в том числе корреспондент ТАСС, смогли увидеть со смотровой площадки через защитное стекло место хранения топлива в энергоблоке № 4 в том же зале, где установлен ядерный реактор ВВЭР-440. Ознакомительный визит на АЭС был организован в связи с предстоящей 5 февраля заливкой первого бетона в фундамент пятого энергоблока по проекту «Пакш-2», подготовленного Росатомом.

Заливка первого бетона считается важной вехой в процессе сооружения АЭС. По стандартам МАГАТЭ, после этого объект считается «строящейся атомной станцией».

АЭС «Пакш», расположенная на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, обеспечивает 45% вырабатываемой и 36% потребляемой электроэнергии в Венгрии. Одновременно идет строительство ее второй очереди — пятого и шестого энергоблоков. После ввода в строй в начале 2030-х годов двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции должна возрасти с нынешних 2 000 мегаватт до 4 400 мегаватт.

