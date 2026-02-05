Замгендиректора АЭС «Пакш» назвал «российское железо» хорошим

«Мы работаем над тем, чтобы продлить их еще на 20 лет, до 2052−2057 годов. Подготовим документы и в начале 2030-х годов будем подавать заявки на получение для них новых лицензий», — отметил Ковач. Правительство Венгрии уже приняло принципиальное решение по этому вопросу, которое в предварительном порядке было одобрено большинством депутатов парламента. Решение должно утвердить Венгерское ведомство по атомной энергии.