В Конгрессе США приняли закон о наращивании добычи редкоземельных элементов

Президент США Дональд Трамп 2 февраля заявил, что Вашингтон приступает к созданию стратегического резерва важнейших полезных ископаемых. Он отмечал, что на это направят не менее $12 млрд из средств Экспортно-импортного банка Соединенных Штатов и частного сектора.