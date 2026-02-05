В Конгрессе США приняли закон о наращивании добычи редкоземельных элементов

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса 4 февраля одобрила законопроект, предусматривающий ряд мер по наращиванию в США объемов добычи редкоземельных элементов и других полезных ископаемых, а также по сокращению их импорта.
Документ поддержали 224 члена нижней палаты американского законодательного органа, 195 высказались против. Согласно законопроекту, вашингтонская администрация должна проинформировать профильные комитеты обеих палат Конгресса о зависимости США от поставок ископаемых из других стран и о связанных с этим экономических издержках.
Документ предусматривает меры по упрощению выдачи разрешений на реализацию проектов в сфере добычи полезных ископаемых, включая редкоземельные элементы. Кроме того, он предполагает ускорение проведения в США геологической разведки и поиска новых месторождений.
Член Палаты представителей Пит Стаубер (республиканец от штата Миннесота) подчеркивал, что все упомянутые меры направлены в первую очередь на снижение зависимости США от поставок редкоземельных элементов из Китая.
Президент США Дональд Трамп 2 февраля заявил, что Вашингтон приступает к созданию стратегического резерва важнейших полезных ископаемых. Он отмечал, что на это направят не менее $12 млрд из средств Экспортно-импортного банка Соединенных Штатов и частного сектора.