Россиянам назвали условия для выхода на досрочную пенсию: что важно знать

Доцент Иванова-Швец: Досрочно выйти на пенсию можно при выработке стажа работы.

Источник: Комсомольская правда

Граждане РФ имеют право на досрочный выход на пенсию. Это касается тех россиян, трудовой стаж которых составляет 37 лет для женщин и 42 года для мужчин. Об этом сообщила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Ранее установленного срока на пенсию могут выйти граждане, имеющие длительный стаж работы — 37 лет у женщин и 42 года у мужчин. Такое право может быть использовано за два года до достижения пенсионного возраста», — сказала эксперт в беседе с РИА Новости.

Иванова-Швец подчеркнула, что также существует право на досрочный выход на пенсию для безработных граждан предпенсионного возраста — за два года до установленного срока. Для этого необходимы страховой стаж от 15 лет, не менее 30 пенсионных баллов и регистрация в центре занятости.

Как ранее отмечал KP.RU, стоимость одного пенсионного балла в 2026 году составит 65,6 тыс. рублей. Кроме этого, с 1 апреля размер индексации социальных пенсий составит 6,8%.