Россиянам назвали условия для выхода на досрочную пенсию: что важно знать

«Ранее установленного срока на пенсию могут выйти граждане, имеющие длительный стаж работы — 37 лет у женщин и 42 года у мужчин. Такое право может быть использовано за два года до достижения пенсионного возраста», — сказала эксперт в беседе с РИА Новости.