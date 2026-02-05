Более половины опрошенных молодых россиян сокращают потребление из-за роста цен

При этом 32% респондентов отметили, что готовы приобрести продукт, если он обладает уникальной функциональностью или технологическим преимуществом, еще 27% — если бренд активно взаимодействует со своей аудиторией в соцсетях. 21% опрошенных ориентируются на положительные отзывы друзей и знакомых, а 20% признают, что эмоциональная ценность продукта, личная привязанность к бренду или ностальгические мотивы, активно используемые брендами в прошлом и новом году, могут побудить их нарушить собственные ограничения и совершить покупку.