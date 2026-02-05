Более половины опрошенных молодых россиян сокращают потребление из-за роста цен

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. 56% россиян в возрасте до 25 лет решили отложить покупку новых вещей, пока не износятся или не закончатся старые. При этом в категории респондентов в возрасте 26−35 лет таких 51%, среди 36−45 лет — 39%, а старше 45 лет — 32%, говорится в опросе финансового маркетплейса «Выберу.ру» (материалы есть у ТАСС).
По данным опроса, чаще всего респонденты сокращают траты на одежду и обувь (55%), косметику и средства ухода (44%), аксессуары и мелкую электронику (39%), декор и предметы интерьера (32%), игрушки и коллекционные товары (28%), спортивные аксессуары (25%), книги и канцелярские принадлежности (23%), а также развлечения и досуг (21%).
Кроме того, 26% опрошенных перестали реагировать на стандартные сезоны скидок и акции, 24% больше не воспринимают баннерную рекламу в соцсетях и push-уведомления, 19% утратили доверие к навязчивым промо и массовым рассылкам, 17% игнорируют рекомендации блогеров и инфлюенсеров, а 14% перестали обращать внимание на яркую упаковку и витринные выкладки.
При этом 32% респондентов отметили, что готовы приобрести продукт, если он обладает уникальной функциональностью или технологическим преимуществом, еще 27% — если бренд активно взаимодействует со своей аудиторией в соцсетях. 21% опрошенных ориентируются на положительные отзывы друзей и знакомых, а 20% признают, что эмоциональная ценность продукта, личная привязанность к бренду или ностальгические мотивы, активно используемые брендами в прошлом и новом году, могут побудить их нарушить собственные ограничения и совершить покупку.
В опросе приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.