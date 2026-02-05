Эксперт Голубева: сотруднику могут сократить зарплату из-за длительных перекуров

Она уточнила, что Трудовым кодексом РФ установлены виды перерывов, продолжительность которых может составлять от 30 минут до 2 часов. Точное время прописывается в правилах внутреннего распорядка или в трудовом договоре. Сотрудник имеет право использовать перерыв по своему усмотрению. Однако перекуры работодатель предоставлять не обязан. Более того, он может установить запрет на курение или же регламентировать время и место для этого, отметила Голубева.