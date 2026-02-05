Эксперт Голубева: сотруднику могут сократить зарплату из-за длительных перекуров

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Работодатель имеет право не оплачивать неотработанное время, если сотрудник потратил его на длительные перекуры. Об этом сообщила ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
«Если работник из-за опозданий, перекуров, чаепитий и других перерывов не отработал положенное рабочее время, то оплачивать это неотработанное время работодатель не должен. При этом работодатель должен вести учет фактически отработанного времени», — сказала Голубева.
Она уточнила, что Трудовым кодексом РФ установлены виды перерывов, продолжительность которых может составлять от 30 минут до 2 часов. Точное время прописывается в правилах внутреннего распорядка или в трудовом договоре. Сотрудник имеет право использовать перерыв по своему усмотрению. Однако перекуры работодатель предоставлять не обязан. Более того, он может установить запрет на курение или же регламентировать время и место для этого, отметила Голубева.
По ее словам, сотрудники должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Регулярные и долгие перекуры вне обеденного перерыва могут расцениваться как нарушение этих норм, добавила эксперт.