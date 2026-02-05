«Альфастрахование»: 75% россиян внимательны к безопасности в цифровой среде

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Примерно 75% россиян за последние два года стали внимательнее относиться к своей безопасности в цифровой среде и более избирательно взаимодействуют с онлайн-контактами, выяснила в ходе опроса компания «Альфастрахование» (материалы есть у ТАСС).
Рост цифровой осознанности прежде всего проявляется в повседневном поведении. Около 67% участников опроса стали реже отвечать на звонки и сообщения с незнакомых номеров, а 52% отмечают, что всегда перепроверяют информацию, если она связана с деньгами или персональными данными. Такие действия все чаще воспринимаются не как исключительная мера предосторожности, а как часть повседневной цифровой гигиены.
При этом среди респондентов, которые оценивают свой уровень цифровых навыков как высокий (45% от выборки), сохраняются отдельные рискованные привычки. 34% из них используют одинаковые или схожие пароли для разных сервисов, а 27% признают, что автоматически соглашаются с запросами приложений и сервисов, не вчитываясь в условия и разрешения.
Влияние на цифровые привычки оказывает личный опыт. 87% опрошенных отмечают, что сталкивались с попытками мошенничества лично или через близких. Каждый третий сообщил, что с мошенниками сталкивались его пожилые родители, в 11% случаев страдали несовершеннолетние дети. Наиболее распространенными формами таких инцидентов респонденты называли платные подписки на сервисы без явного согласия пользователя, а также нежелательные покупки и списания за цифровые услуги.
В вопросе цифровой безопасности россияне распределяют ответственность достаточно прагматично. Около 40% опрошенных считают, что в первую очередь за свою защиту отвечают сами пользователи, каждый третий ожидает большей вовлеченности банков и финансовых сервисов, а около 20% — цифровых платформ.
Исследование проведено методом онлайн-опроса, в нем приняли участие 1 267 респондентов в возрасте от 18 лет из разных регионов России.