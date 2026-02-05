«Альфастрахование»: 75% россиян внимательны к безопасности в цифровой среде

Рост цифровой осознанности прежде всего проявляется в повседневном поведении. Около 67% участников опроса стали реже отвечать на звонки и сообщения с незнакомых номеров, а 52% отмечают, что всегда перепроверяют информацию, если она связана с деньгами или персональными данными. Такие действия все чаще воспринимаются не как исключительная мера предосторожности, а как часть повседневной цифровой гигиены.