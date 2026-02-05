Костюк: в ЕАО откроется горнообогатительное производство по переработке графита

«В этом году планируем открытие горнообогатительного производства по обогащению графита на базе Тополихинского участка Союзного месторождения. Годовая мощность составит до 40 тыс. тонн концентрата графита, всего на производстве будет занято почти 120 человек. Инвестиции в производственные мощности уже составили 9,2 млрд рублей», — сказала она.