Костюк: в ЕАО откроется горнообогатительное производство по переработке графита

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Горнообогатительное предприятие по переработке графита на Тополихинском участке Союзного месторождения в Еврейской автономной области (ЕАО) откроется в 2026 году. Об этом сообщила ТАСС губернатор ЕАО Мария Костюк.
«В этом году планируем открытие горнообогатительного производства по обогащению графита на базе Тополихинского участка Союзного месторождения. Годовая мощность составит до 40 тыс. тонн концентрата графита, всего на производстве будет занято почти 120 человек. Инвестиции в производственные мощности уже составили 9,2 млрд рублей», — сказала она.
Месторождение «Союзное» — крупнейшее в России, его запасы оцениваются в 13 млн тонн, что составляет около 50% всех разведанных запасов графита в стране. Качество сырья исключительно высокое — содержание полезного компонента достигает 22%, что вдвое превышает среднемировые показатели.