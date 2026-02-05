Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инфляция в России ускорилась — на что поднялись цены

Россияне всё больше платят за еду, топливо и путёвки.

Источник: IrkutskMedia.ru

Инфляция в России ускорилась до 6,45%. По данным Минэкономразвития, за неделю цены выросли, особенно на овощи, яйца и туристические путёвки.

За последнюю неделю потребительские цены в среднем подскочили на 0,20%. Сильнее всего за неделю подорожали плодоовощные товары — на 2,1%.

Особенно заметно выросли цены на картофель, помидоры и овощи для борща. Среди других продуктов в плюсе оказались говядина, хлеб, сахар и яйца. При этом свинина, курица, крупы, сливочное и подсолнечное масло стали дешевле. Молочная продукция почти не изменилась в цене.

На непродовольственные товары цены практически не двинулись — рост составил всего 0,01%. Дешевле стали одежда, обувь, техника и стройматериалы. Незначительно подорожали лекарства, бензин, дизель и новые автомобили.

В сфере услуг недельный рост оказался самым заметным — 0,56%. Дороже стали путёвки в ОАЭ и на российское Черноморье, услуги стоматологов, санаториев и автомоек.

Таким образом, основной вклад в ускорение инфляции внесли продукты и услуги, несмотря на снижение цен в отдельных категориях товаров, передает издание «Банки.ру».

Арсений Луговой.