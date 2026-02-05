Инфляция в России ускорилась — на что поднялись цены

Инфляция в России ускорилась до 6,45%. По данным Минэкономразвития, за неделю цены выросли, особенно на овощи, яйца и туристические путёвки.
За последнюю неделю потребительские цены в среднем подскочили на 0,20%. Сильнее всего за неделю подорожали плодоовощные товары — на 2,1%.
Особенно заметно выросли цены на картофель, помидоры и овощи для борща. Среди других продуктов в плюсе оказались говядина, хлеб, сахар и яйца. При этом свинина, курица, крупы, сливочное и подсолнечное масло стали дешевле. Молочная продукция почти не изменилась в цене.
На непродовольственные товары цены практически не двинулись — рост составил всего 0,01%. Дешевле стали одежда, обувь, техника и стройматериалы. Незначительно подорожали лекарства, бензин, дизель и новые автомобили.
В сфере услуг недельный рост оказался самым заметным — 0,56%. Дороже стали путёвки в ОАЭ и на российское Черноморье, услуги стоматологов, санаториев и автомоек.
Таким образом, основной вклад в ускорение инфляции внесли продукты и услуги, несмотря на снижение цен в отдельных категориях товаров, передает издание «Банки.ру».
