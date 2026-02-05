Инфляция в России ускорилась — на что поднялись цены

Особенно заметно выросли цены на картофель, помидоры и овощи для борща. Среди других продуктов в плюсе оказались говядина, хлеб, сахар и яйца. При этом свинина, курица, крупы, сливочное и подсолнечное масло стали дешевле. Молочная продукция почти не изменилась в цене.