Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приангарье максимальное пособие по безработице превысило 20 тысяч рублей

На максимальную сумму пособия по безработице могут претендовать жители северных районов.

Источник: Аргументы и факты

Жители Иркутской области с 1 февраля получают повышенное пособие по безработице. Об этом сообщили в региональном министерстве труда.

После индексации минимальное пособие по безработице в стране составляет 1 863 рубля. В северных территориях Приангарья, таких как Братск, к этой сумме применяется коэффициент 1,3, что увеличивает минимальную выплату до 2 422 рублей. В южных районах действует коэффициент 1,2.

Право на такое минимальное пособие имеют те, кто ищет работу впервые (за исключением отдельных категорий, например, сирот), а также граждане, не работавшие официально более года или уволенные за дисциплинарные нарушения.

Максимальный размер пособия на федеральном уровне теперь равен 15 866 рублям. С учетом северного коэффициента в 1,3 жители северных территорий Иркутской области могут получать до 20 626 рублей. Эта максимальная сумма предназначена для граждан, имевших официальный стаж не менее 26 недель перед обращением в службу занятости.

Выплата в максимальном размере производится только первые три месяца. В последующие три месяца пособие снижается до 60% от среднего заработка, но не более 8 072 рублей для северных районов Приангарья.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области повысили социальные выплаты и пособия.