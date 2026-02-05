В Приангарье максимальное пособие по безработице превысило 20 тысяч рублей

Жители Иркутской области с 1 февраля получают повышенное пособие по безработице. Об этом сообщили в региональном министерстве труда.
После индексации минимальное пособие по безработице в стране составляет 1 863 рубля. В северных территориях Приангарья, таких как Братск, к этой сумме применяется коэффициент 1,3, что увеличивает минимальную выплату до 2 422 рублей. В южных районах действует коэффициент 1,2.
Право на такое минимальное пособие имеют те, кто ищет работу впервые (за исключением отдельных категорий, например, сирот), а также граждане, не работавшие официально более года или уволенные за дисциплинарные нарушения.
Максимальный размер пособия на федеральном уровне теперь равен 15 866 рублям. С учетом северного коэффициента в 1,3 жители северных территорий Иркутской области могут получать до 20 626 рублей. Эта максимальная сумма предназначена для граждан, имевших официальный стаж не менее 26 недель перед обращением в службу занятости.
Выплата в максимальном размере производится только первые три месяца. В последующие три месяца пособие снижается до 60% от среднего заработка, но не более 8 072 рублей для северных районов Приангарья.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области повысили социальные выплаты и пособия.