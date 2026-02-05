В Новосибирской области предпринимателю вернули деньги

Прокуратура области защитила права предпринимателя, рассмотрев обращение коммерческой организации через раздел «Прямая линия для предпринимателей» на Едином портале прокуратуры РФ. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Проверка показала, что судебный пристав незаконно взыскал исполнительский сбор и обратил взыскание на средства организации в размере около 14 тыс. рублей, ссылаясь на определение суда о запрете работ по строительству и реконструкции складского комплекса. Такие меры обеспечительного характера к денежным средствам не применяются.
По результатам прокурорской проверки постановления были отменены, а деньги возвращены на счёт общества.
Прокуратура напоминает, что добросовестные предприниматели, чьи права нарушены органами контроля, власти или правоохранительными органами, могут обратиться на тематический приём, проводимый в прокуратуре области каждый первый вторник месяца. Также обратиться к дежурному прокурору можно в любой другой день в часы работы приёмной.