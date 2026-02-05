В Новосибирской области предпринимателю вернули деньги

Прокуратура напоминает, что добросовестные предприниматели, чьи права нарушены органами контроля, власти или правоохранительными органами, могут обратиться на тематический приём, проводимый в прокуратуре области каждый первый вторник месяца. Также обратиться к дежурному прокурору можно в любой другой день в часы работы приёмной.