Посол РФ Барбин: Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью

Посол РФ Барбин отметил, что Дания стремится ограничить перевозки российских грузов, предпочитая действовать в рамках коллективных усилий ЕС или НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью, обслуживающимися на рейде и проходящими через её проливы, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

«Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью при проходе через Балтийские (Датские) проливы и получении ими обслуживания на рейде», — сказал дипломат, которого цитирует РИА Новости.

Он отметил, что Копенгаген, стремясь ограничить перевозки российских грузов в Балтийском море, предпочитает действовать через коллективные усилия Евросоюза или Североатлантического альянса.

Напомним, ранее сообщалось, что в октябре 2025 года импорт нефти из РФ в страны ЕС вырос на 50 процентов по сравнению с сентябрём и достиг 324,2 миллиона долларов, став максимальным за полгода. Вместе с тем в годовом выражении закупки российской нефти Евросоюзом в октябре уменьшились в два раза.

В конце января агентство Bloomberg проинформировало, что ЕС в рамках планирования нового пакета санкций против РФ рассматривает вариант, при котором вместо потолка цен на российскую нефть будет действовать запрет на морские перевозки нефтепродуктов. Организациям могут ограничить право предоставлять услуги, связанные, в частности, со страхованием и транспортировкой российской нефти, независимо от её цены.

