Посол РФ Барбин: Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью

Напомним, ранее сообщалось, что в октябре 2025 года импорт нефти из РФ в страны ЕС вырос на 50 процентов по сравнению с сентябрём и достиг 324,2 миллиона долларов, став максимальным за полгода. Вместе с тем в годовом выражении закупки российской нефти Евросоюзом в октябре уменьшились в два раза.