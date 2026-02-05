Резидент ТОР «Хабаровск» готовится к открытию производства строительных смесей

По информации пресс-службы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, мощность предприятия составит до 20 тонн готовой продукции в час — это до семи тысяч тонн в месяц. Это цементная и гипсовая штукатурка, клей для керамогранита, а также универсальные цементно-песчаные смеси. Данная продукция крайне востребована в строительной сфере.