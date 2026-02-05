Резидент ТОР «Хабаровск» готовится к открытию производства строительных смесей

Резидент ТОР «Хабаровск» компания «Сухие смеси» готовит к запуску завод по производству строительных смесей — предприятие должно начать свою деятельность уже в первом полугодии 2026 года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в проект инвестор вкладывает свыше 196 миллионов рублей. Завод обеспечит рабочими местами 27 человек.
По информации пресс-службы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, мощность предприятия составит до 20 тонн готовой продукции в час — это до семи тысяч тонн в месяц. Это цементная и гипсовая штукатурка, клей для керамогранита, а также универсальные цементно-песчаные смеси. Данная продукция крайне востребована в строительной сфере.
— Наше производство — это не просто новые рабочие места и инвестиции. Это шаг к технологической самостоятельности региона, снижение зависимости от поставок и доступные цены для строителей Дальнего Востока, — сказал совладелец ООО «Сухие смеси» Леонид Поденков.
На сегодняшний день инвестор завершает строительно-монтажные работы и проводит пусконаладочные операции на оборудовании. Оно, кстати, российского производства. Ведётся подготовка предприятия к выходу на проектную мощность. После запуска завода строительная отрасль региона получит новые возможности по приобретению необходимых материалов без зависимости от неудобной логистики.
Напомним, что на ТОР «Хабаровск» свои проекты сейчас реализует 131 резидент. Совокупный объём инвестиций превышает 430 миллиардов рублей. Благодаря новым проектам будет создано в общей сложности 20,6 тысячи рабочих мест. В экономику региона бизнесом уже вложено 374,6 миллиардов рублей, создано 13 тысяч рабочих мест.