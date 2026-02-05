Почему низкие цены не всегда помогают экономике Казахстана, объяснил эксперт

Рост цен на товары и услуги воспринимается населением как ухудшение экономической ситуации. Инфляция приводит к росту расходов, а доходы не всегда успевают за ценами, что формирует мнение о том, что низкие цены — всегда благо для экономики. Однако экономист Руслан Султанов в своем Telegram-канале «Экономический ликбез» отмечает, что низкие цены могут быть негативным признаком, если имеют нерыночную основу.