Почему низкие цены не всегда помогают экономике Казахстана, объяснил эксперт

Низкие цены на товары означают меньшую нагрузку на семейный бюджет казахстанцев. Однако их искусственное занижение грозит ухудшением качества и ростом расходов населения. Об этом читайте на NUR.KZ.

Рост цен на товары и услуги воспринимается населением как ухудшение экономической ситуации. Инфляция приводит к росту расходов, а доходы не всегда успевают за ценами, что формирует мнение о том, что низкие цены — всегда благо для экономики. Однако экономист Руслан Султанов в своем Telegram-канале «Экономический ликбез» отмечает, что низкие цены могут быть негативным признаком, если имеют нерыночную основу.

Попытка искусственно обеспечить низкую стоимость товаров может привести к ухудшению их качества, снижению производства и увеличению расходов казахстанцев. В случае продуктов питания могут приниматься меры по внедрению предельных цен. Но эти ограничения влияют не только на ценники, но и на возможности производителей и потребителей.

Пример: дешевое молоко выглядит как забота, пока фермер не начинает сокращать стадо из-за подорожания кормов, топлива и кредитов. В итоге молоко исчезает, становится порошковым или продается без чека. Покупатель сначала радуется, потом недоумевает и ищет нормальный продукт втридорога.

Схожие последствия могут затронуть и другие сферы. Ограничение цен на лекарства грозит остановкой производства, так как расходы на регистрацию, контроль, логистику и сырье могут превысить разрешенную розничную стоимость. Попытка снизить стоимость одежды может привести к менее качественному производству, падению продаж и росту импорта. Попытка удержать низкую цену на жилье обычно заканчивается снижением качества строительства или полным прекращением возведения объектов, что вызывает дефицит и резкий скачок цен.

Низкая цена выглядит как цель, а не следствие. Экономика не уговаривается работать невыгодно. Дешевизна без роста доходов и производительности — уничтожение будущего рынка. Низкая цена хороша, если за ней стоит сильная экономика, а не желание отчитаться.

Снижение стоимости товаров и услуг должно быть обеспечено развитием производства и конкурентоспособности. Искусственное снижение может привести к неблагоприятным последствиям и росту импортозависимости.