Сотрудничество Новосибирской области и Республики Таджикистан продолжает развиваться

Во время встречи с Губернатором Андреем Травниковым Генеральный консул Республики Таджикистан в Новосибирске Зарина Исмоилзода отметила, что отношения между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией носят характер союзнического, стратегического партнёрства. И в этом контексте межрегиональное сотрудничество именно с Новосибирской областью играет важную роль.
«Новосибирская область традиционно является важным партнёром Республики Таджикистан в торгово-экономической, образовательной, научной, культурно-гуманитарной сферах. Особо хочу отметить потенциал расширения сотрудничества не только в гуманитарной, образовательной сферах, но и в научной, в сфере здравоохранения, цифровых технологий, в реализации исследовательских проектов, в молодёжных обменах. Отдельного внимания заслуживает развитие сотрудничества в сфере туризма. Республика Таджикистан обладает уникальным природным и культурным наследием, которое, в свою очередь, вызывает большой интерес граждан Российской Федерации. Уверена, что продвижение именно двустороннего туризма, включая участие в туристических ярмарках, форумах послужило бы не только экономическому развитию, но и укреплению межкультурных связей между нашими народами», — сказала госпожа Зарина Исмоилзода.
Андрей Травников подчеркнул, что Новосибирская область заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с Республикой Таджикистан.
«Новосибирская область, благодаря своему географическому положению и статусу логистического хаба и “торговых ворот” Сибири, безусловно, очень заинтересована в развитии разных направлений сотрудничества с соседними странами, с Таджикистаном. Что касается гуманитарного сотрудничества — готовы поддержать любые форматы, любые встречные мероприятия — образовательные, культурные, переговоры наших исследователей, медиков», — заявил Андрей Травников.
Добавим, что в 2024 году в товарной структуре экспорта в Республику Таджикистан преобладали продовольственные товары (рыба и ракообразные, готовые продукты из зерна злаков, муки, какао и продукты из него, разные пищевые продукты, овощи, сахар и кондитерские изделия), продукция химической промышленности, машиностроительная продукция, целлюлозно-бумажные изделия и др. Из Таджикистана в Новосибирскую область в 2024 году поставлялись фрукты, орехи, масличные семена и плоды, текстильные изделия.