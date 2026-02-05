Сотрудничество Новосибирской области и Республики Таджикистан продолжает развиваться

«Новосибирская область традиционно является важным партнёром Республики Таджикистан в торгово-экономической, образовательной, научной, культурно-гуманитарной сферах. Особо хочу отметить потенциал расширения сотрудничества не только в гуманитарной, образовательной сферах, но и в научной, в сфере здравоохранения, цифровых технологий, в реализации исследовательских проектов, в молодёжных обменах. Отдельного внимания заслуживает развитие сотрудничества в сфере туризма. Республика Таджикистан обладает уникальным природным и культурным наследием, которое, в свою очередь, вызывает большой интерес граждан Российской Федерации. Уверена, что продвижение именно двустороннего туризма, включая участие в туристических ярмарках, форумах послужило бы не только экономическому развитию, но и укреплению межкультурных связей между нашими народами», — сказала госпожа Зарина Исмоилзода.