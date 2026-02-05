Нужна всего одна тысяча: эксперт объяснил, как накопить на пенсию

Например, если регулярно откладывать по тысяче рублей в месяц в рамках программы долгосрочных сбережений, то через 25 лет накопления могут вырасти до суммы около 2,1 миллиона рублей. Это означает, что человек, начавший участие в ПДС в 18 лет, уже к 43 годам сможет распоряжаться внушительной суммой.