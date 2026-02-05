Нужна всего одна тысяча: эксперт объяснил, как накопить на пенсию

Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, длительность периода накоплений напрямую влияет на размер ежемесячных взносов: чем продолжительнее срок, тем меньшую сумму потребуется откладывать. Поэтому эксперт особенно подчеркивает важность раннего старта накопительной программы — молодые люди, только вступающие в трудовую жизнь, имеют уникальную возможность сформировать значительный капитал практически без ощутимых усилий.
Например, если регулярно откладывать по тысяче рублей в месяц в рамках программы долгосрочных сбережений, то через 25 лет накопления могут вырасти до суммы около 2,1 миллиона рублей. Это означает, что человек, начавший участие в ПДС в 18 лет, уже к 43 годам сможет распоряжаться внушительной суммой.
Полученные накопления можно снять единовременно или направить на формирование негосударственной пенсии. В последнем случае ежемесячные выплаты смогут составить примерно 18 тысяч рублей на протяжении десяти лет либо около 6 тысяч рублей ежемесячно пожизненно, объяснил специалист.
Если же продолжать откладывать всего по одной тысяче рублей в месяц в течение 30 лет, то итоговая сумма достигнет примерно 3,5 миллиона рублей. Такой капитал позволит обеспечить негосударственную пенсию в размере 30 тысяч рублей в месяц на протяжении десяти лет либо около 11 тысяч рублей пожизненно.
При этом, если увеличить ежемесячный взнос до трех тысяч рублей, то уже через 15 лет накопления могут достичь суммарно 2,2 миллиона рублей. Эта сумма откроет возможность получать ежемесячно примерно 19 тысяч рублей в течение десяти лет либо порядка 5 тысяч рублей пожизненно.