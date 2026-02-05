Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пекарня Владивостока расширила производство продукции

Предприниматель получил поддержку от государства.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке местная пекарня успешно расширила производство и вышла на новые рынки сбыта. Предприниматель Владимир Блохин смог реализовать свои планы благодаря государственной поддержке через Гарантийный фонд Приморского края. Фонд предоставил поручительство, что позволило бизнесу получить льготный кредит в размере пяти миллионов рублей под 5% годовых. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

Эти средства были направлены на увеличение объемов выпуска хлебобулочной продукции. Как отмечает сам предприниматель, без такой поддержки быстро выйти на новые точки в селе Вольно-Надеждинском и на территорию воинской части было бы невозможно.

Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который дает предпринимателям доступ к льготному финансированию для развития и создания новых рабочих мест.