Пекарня Владивостока расширила производство продукции

Во Владивостоке местная пекарня успешно расширила производство и вышла на новые рынки сбыта. Предприниматель Владимир Блохин смог реализовать свои планы благодаря государственной поддержке через Гарантийный фонд Приморского края. Фонд предоставил поручительство, что позволило бизнесу получить льготный кредит в размере пяти миллионов рублей под 5% годовых. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Эти средства были направлены на увеличение объемов выпуска хлебобулочной продукции. Как отмечает сам предприниматель, без такой поддержки быстро выйти на новые точки в селе Вольно-Надеждинском и на территорию воинской части было бы невозможно.
Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который дает предпринимателям доступ к льготному финансированию для развития и создания новых рабочих мест.