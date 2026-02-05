В Госдуму внесли законопроект об адаптивном больничном

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который закрепляет в некоторых случаях возможность работы в дистанционном режиме в период нетрудоспособности без оформления официального больничного. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«Внесенным законопроектом мы предложили закрепить в правовом поле механизм “временного адаптивного режима труда”, в рамках которого можно будет в некоторых случаях, когда опасности для здоровья нет, переходить на дистанционный режим работы», — сказал один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Проектом предлагается дополнить Трудовой кодекс статьей, которая устанавливает особый режим работы при временной потере работоспособности — «временный адаптивный режим труда». Такой режим предусматривает выполнение работником трудовой функции в период нетрудоспособности при обеспечении работодателем условий труда, адаптированных к состоянию здоровья работника, без оформления официального больничного с сохранением среднего заработка. В проекте указано, что такой режим может использоваться исключительно с согласия работника в соответствии с медицинским заключением и предусматривает в том числе удаленную работу.
Адаптивный режим труда может быть установлен как на весь период нетрудоспособности работника, так и на часть этого периода. Особый режим устанавливается дополнительным соглашением к трудовому договору и может быть прекращен по соглашению сторон, по инициативе работника, а также в случае ухудшения состояния его здоровья. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.
«Мы не стремимся заставить людей работать через силу. Наша цель — дать им и их работодателям цивилизованный, правовой инструмент для взаимовыгодного сотрудничества даже в непростые периоды. Это логичный следующий шаг в эволюции трудового права в цифровую эпоху», — отметил один из авторов инициативы, депутат Госдумы (ЛДПР) Дмитрий Свищев.