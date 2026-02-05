В Госдуму внесли законопроект об адаптивном больничном

Адаптивный режим труда может быть установлен как на весь период нетрудоспособности работника, так и на часть этого периода. Особый режим устанавливается дополнительным соглашением к трудовому договору и может быть прекращен по соглашению сторон, по инициативе работника, а также в случае ухудшения состояния его здоровья. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.