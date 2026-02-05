Продукты питания дорожают несмотря на падение доллара в Казахстане: причины объяснил эксперт

По итогам января 2026 года инфляция в Казахстане составила 1% за месяц и 12,2% в годовом выражении. Продукты питания подорожали на 0,8% за месяц и на 12,9% за год. Несмотря на снижение курса доллара к тенге, инфляция не снижается. Экономист Руслан Султанов объясняет это тем, что влияние курса доллара обычно переоценивают.
На стоимость товаров влияют не только импорт, но и другие факторы: топливо, электроэнергия, аренда, упаковка, зарплаты, налоги и услуги подрядчиков. Рост этих статей расходов отражается на конечной стоимости продуктов даже при стабильной национальной валюте.
Бизнес учитывает не только текущий курс, но и прошлый опыт, включая скачки курса и изменения условий поставок. Это приводит к закладке в цену не только текущих, но и прошлых рисков.
Также играет роль «эффект запаздывания»: продукты, продаваемые на витрине, могут быть закуплены за несколько месяцев до продажи, и их стоимость оценивалась по другим ценам и курсам.
Вместе с товарами растут и платные услуги: в январе они подорожали на 1,1% за месяц и на 12% за год. Влияние импорта здесь минимально, но цены повышаются из-за роста издержек, связанных с зарплатами, арендой, коммунальными платежами и налогами.
Повышение зарплат в бизнесе автоматически отражается в стоимости услуг, образуя замкнутый круг инфляции. Цены растут, население требует повышения доходов, что приводит к дальнейшему подорожанию товаров и услуг.
Также важную роль играют инфляционные ожидания населения: казахстанцы перестают надеяться на снижение цен и продолжают покупать товары по текущей стоимости. Бизнес не спешит снижать расценки, что формирует новый уровень цен, воспринимаемый как нормальный.
Понимание этих факторов помогает перестать удивляться росту цен и задавать более правильные вопросы о причинах инфляции.