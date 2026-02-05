Продукты питания дорожают несмотря на падение доллара в Казахстане: причины объяснил эксперт

По итогам января 2026 года инфляция в Казахстане составила 1% за месяц и 12,2% в годовом выражении. Продукты питания подорожали на 0,8% за месяц и на 12,9% за год. Несмотря на снижение курса доллара к тенге, инфляция не снижается. Экономист Руслан Султанов объясняет это тем, что влияние курса доллара обычно переоценивают.