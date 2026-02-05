Депутат Говырин рассказал о получении дохода с облигаций в 2026 году

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Облигации в начале 2026 года выглядят как хороший способ получать доход выше, чем у банковских вкладов, без постоянного наблюдения за рынком. Об этом сообщил в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).
«Сейчас ориентиром служит ключевая ставка Банка России 16% годовых, и именно вокруг этого уровня строится весь рынок. Государственные облигации дают немного меньше, в среднем около 14−15% в год, корпоративные бумаги обычно предлагают больше, иногда около 20%, реже выше. Проценты порядка 30% тоже встречаются, только почти всегда за ними стоит повышенный риск, когда эмитент может столкнуться с финансовыми трудностями и инвестор рискует потерять часть денег», — отметил он.
В облигации доход складывается из купона, то есть регулярных выплат, и изменения цены бумаги, пояснил парламентарий. «Если ставка на рынке со временем снижается, облигации с фиксированным купоном начинают дорожать, и на этом можно дополнительно заработать. Если ставка растет, цена падает. Поэтому для короткого срока — нескольких месяцев — чаще выбирают бумаги с коротким сроком жизни или с плавающим купоном, где доход быстрее подстраивается под рынок и цена обычно колеблется слабее. Для горизонта около года и дальше имеет смысл смотреть на облигации со средним сроком, потому что там появляется шанс заработать еще и на росте цены», — рассказал Говырин.
При выборе важно смотреть не только на красивую цифру доходности — нужно понимать, когда именно вернут деньги, есть ли у облигации оферта, то есть право досрочного выкупа, насколько легко ее потом продать, если понадобится выйти раньше срока, подчеркнул депутат. «Еще один момент, о котором часто забывают, это накопленный купонный доход. Его платят продавцу при покупке, и это не потеря, просто часть будущего купона уже учтена в цене, но сумму сделки он увеличивает. К этому добавляются комиссии и налоги, которые тоже уменьшают итоговый результат», — указал Говырин.
Государственные облигации в 2026 году остаются самым понятным вариантом для тех, кто хочет минимизировать риск, разъяснил депутат. «Их легко купить и продать, по ним регулярно идут выплаты, а их цена сильно зависит от решений по ключевой ставке. Если ставки со временем пойдут вниз, такие бумаги могут подрасти в цене, если нет, доход останется в виде купонов. Корпоративные облигации подходят тем, кто готов разбираться в компаниях и принимать дополнительный риск ради более высоких процентов. Разумный подход обычно сводится к сочетанию надежных бумаг для основы и более доходных выпусков в ограниченном объеме, с заранее выбранным сроком и пониманием, зачем каждая облигация находится в портфеле», — резюмировал Говырин.