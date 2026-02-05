Сдающие жильё посуточно резко взвинтили цены в Бодайбо

IrkutskMedia, 5 февраля. Мэр Бодайбо Евгений Юмашев рассказал, что он обратился к жителям города с просьбой помочь с временным жильём для самых уязвимых категорий — семей с детьми-инвалидами и одиноких пожилых людей. Однако отклика не последовало, более того — выросли цены на посуточное жилье.
«К сожалению, за весь день не поступило ни одного предложения. Это горько осознавать, — отметил глава города. — Особенно на фоне того, что некоторые собственники, сдающие жильё посуточно, в этой ситуации резко взвинтили цены».
Напомним, что серьезная коммунальная авария произошла на магистральном водопроводе, питающем несколько котельных. В результате ЧС более 1 тысячи человек остались без воды и тепла. Мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев рассказал, что продолжительные низкие температуры привели к промерзанию грунта ниже нормативного уровня. Позже губернатор Игорь Кобзев сообщил, что специалисты непрерывно продолжают ликвидировать последствия коммунальной аварии.
Для этого были привлечены силы ведущих управляющих компаний Иркутска, которые помогают восстанавливать работу систем теплоснабжения и водоснабжения жилых домов. Помимо УК Иркутска, помощь оказывают АО «Высочайший», ЗТК «Лензолото», ПАО «Газпром Добыча Иркутск», а также авиакомпания «ИрАэро», которая обеспечивает доставку людей и грузов. Также было принято решение о прокладке резервного водовода протяженностью 750 м и диаметром 100 мм.
По факту нарушения прав жителей было возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования. Добавим, что администрация Бодайбо и района окажет материальную помощь всем пострадавшим от коммунальной аварии. Размер единовременной выплаты составит 15 тысяч рублей на человека.
4 февраля в Бодайбо приступили к подключению к теплоснабжению домов, которые попали в зону коммунальной аварии. Министр ЖКХ и энергетики Приангарья Анатолий Никитин подчеркнул, что все котельные удалось сохранить в рабочем состоянии.
