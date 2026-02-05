Сдающие жильё посуточно резко взвинтили цены в Бодайбо

Напомним, что серьезная коммунальная авария произошла на магистральном водопроводе, питающем несколько котельных. В результате ЧС более 1 тысячи человек остались без воды и тепла. Мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев рассказал, что продолжительные низкие температуры привели к промерзанию грунта ниже нормативного уровня. Позже губернатор Игорь Кобзев сообщил, что специалисты непрерывно продолжают ликвидировать последствия коммунальной аварии.