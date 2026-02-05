Двигатель ПД-8 для лайнера «Суперджет-100» прошёл самые сложные испытания

ПД-8 испытывали при одновременном достижении максимальной тяги, эксплуатационных оборотов роторов и температуры газа за турбиной низкого давления. На различных этапах блок-теста проверялась длительная работа двигателя при максимальных и минимальных давлениях и температурах топлива и масла, а также при максимальных отборах воздуха из компрессора. Проверки прошли в соответствии с программой и выполнены в полном объеме.