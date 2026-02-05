Ричмонд
Двигатель ПД-8 для лайнера «Суперджет-100» прошёл самые сложные испытания

Силовую установку испытали при максимальных нагрузках.

Источник: Хабаровский край сегодня

Завершились самые длительные и сложные сертификационные испытания авиадвигателя для самолёта «Суперджет-100». В течение полутора месяцев работу всех систем силовой установки проверяли на максимальных режимах, имитирующих длительную эксплуатацию, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Ростех».

Во время 150-часовых сертификационных испытаний двигатель подвергался запредельным нагрузкам, чтобы подтвердить высокую безопасность его работы в реальной эксплуатации.

— Проведено одно из главных и самых длительных испытаний двигателя ПД-8, которое позволило оценить работу силовой установки на запредельных режимах. Мы экспериментально доказали правильность выбранных конструкторских решений, подтвердили резервы и запасы, которые должны быть у авиадвигателя, — сказал заместитель главного конструктора двигателя ПД-8 по модулям и системам «ОДК-Сатурн» Артем Бадерников.

ПД-8 испытывали при одновременном достижении максимальной тяги, эксплуатационных оборотов роторов и температуры газа за турбиной низкого давления. На различных этапах блок-теста проверялась длительная работа двигателя при максимальных и минимальных давлениях и температурах топлива и масла, а также при максимальных отборах воздуха из компрессора. Проверки прошли в соответствии с программой и выполнены в полном объеме.

Двигатель продолжает проходить комплекс стендовых и летных испытаний.