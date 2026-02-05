161 камеру видеонаблюдения установили на общественных пространствах Иркутска в 2025 году

«Сегодня в Иркутске на 90 общественных пространствах и местах массового пребывания людей работают 1452 камеры. Вся информация с них передается в Единый центр видеонаблюдения. Данные доступны сотрудникам полиции, что позволяет им эффективно мониторить обстановку и устанавливать правонарушителей. Это важнейшая составляющая безопасности наших граждан, и работа в этом направлении будет продолжена», — отметил мэр Руслан Болотов.