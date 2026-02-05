161 камеру видеонаблюдения установили на общественных пространствах Иркутска в 2025 году

Так, в 2025 году в Иркутске появилась 161 новая камера.
«При подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на мемориальных объектах города выполнили монтаж 42 средств видеофиксации. 21 из них — на территории мемориального комплекса “Вечный огонь”, 19 — в сквере у памятника маршалу Жукову и на аллее Славы в Солнечном, еще 2 — около пусковой установки БМ-13 “Катюша” в Зеленом», — рассказал директор МКУ «Безопасный город» Алексей Зяблицкий.
Еще 75 таких устройств установили в местах массового пребывания горожан, сообщает пресс-служба мэрии. В сквере у КДЦ «Россия» появилось 19 камер, в сквере 75-летия Победы на бульваре Рябикова — 7, на центральной площади Академгородка — 18, в сквере у Знаменского монастыря — 19, в парке «Полесье» — 10, у арт-объекта «Кольца» возле ЗАГСа Ленинского округа — 2.
Кроме того, 44 камеры видеонаблюдения смонтировали на территориях, благоустроенных в 2025 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: 8 — возле танка «Иркутский комсомолец», 9 — на «Аллее здоровья» на улице Розы Люксембург, 19 — на площади Декабристов и еще 8 — в северной части острова Юность.
«Сегодня в Иркутске на 90 общественных пространствах и местах массового пребывания людей работают 1452 камеры. Вся информация с них передается в Единый центр видеонаблюдения. Данные доступны сотрудникам полиции, что позволяет им эффективно мониторить обстановку и устанавливать правонарушителей. Это важнейшая составляющая безопасности наших граждан, и работа в этом направлении будет продолжена», — отметил мэр Руслан Болотов.
Он подчеркнул, что особое внимание уделяется техническим характеристикам оборудования: камеры обеспечивают высокое качество изображения, в том числе в ночное время.