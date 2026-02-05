Ричмонд
Ночью в Иркутске проводилась уборка снега с улиц

Иркутск, НИА-Байкал — В ночное время в областном центре проводились работы по погрузке и вывозу снега.

Источник: НИА Байкал

Спецтехнику задействовали на участках улиц Дорожная, Советская (от Можайского до Дорожной), Аэрофлотская, Красноказачья, Рабочего Штаба, Нижняя Набережная, Польских Повстанцев, Рабочая, Шевцова, Родниковая, Мухиной. Привели в нормативное состояние проезд от Байкальской до Коммунистической и съезд с Ширямова на Депутатскую.

Грейдирование проезжей части выполнили на 4-й Железнодорожной, Новаторов, Маршала Говорова, Чернышевского, Марии Ульяновой, Родниковой и Баумана.

«За сутки вывезли почти три тысячи тонн снега. Ночью также проводили противогололедную обработку магистральных улиц. В течение дня выведем технику для механизированной уборки тротуаров», — рассказал начальник производства МУП «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.

С раннего утра приступили к очистке остановок общественного транспорта, заездных и парковочных карманов, пешеходных переходов, лестниц. Работы ведутся во всех районах города, сообщает пресс-служба мэрии.

Уборка придомовых территорий организована управляющими организациями. Возле домов очищают дорожки, лестницы, подходы к подъездам. С козырьков и крыш сбивают снег.