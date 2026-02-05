Ночью в Иркутске проводилась уборка снега с улиц

Спецтехнику задействовали на участках улиц Дорожная, Советская (от Можайского до Дорожной), Аэрофлотская, Красноказачья, Рабочего Штаба, Нижняя Набережная, Польских Повстанцев, Рабочая, Шевцова, Родниковая, Мухиной. Привели в нормативное состояние проезд от Байкальской до Коммунистической и съезд с Ширямова на Депутатскую.