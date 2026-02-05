В Красноярске ищут подрядчика для разработки проекта ремонта вантового моста

В мэрии рассказали, что проект и сметы должны включать в себя все виды работ, которые необходимо провести на мосту для приведения его в нормативное состояние с учетом результатов обследования, проведенного летом 2025 года.
Работы, которые подрядчик должен предусмотреть в проекте, включают замену покрытия и гидроизоляции, организацию водоотвода, ремонт деформационных швов и усиление плитных балок пролетных строений.
Также в этом списке — ремонт железобетонных поверхностей опор и лестничных сходов, обслуживание опорных частей и восстановление архитектурной подсветки.
Известно, что заявки на торгах будут принимать до 11 февраля, победителя определят 13 февраля 2026 года.
Проект необходимо разработать до 1 августа 2026 года. После этого в городе примут решение о непосредственном проведении и сроках ремонта вантового моста.