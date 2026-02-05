Ричмонд
В Красноярске ищут подрядчика для разработки проекта ремонта вантового моста

В Красноярске объявили поиск подрядчика для разработки проекта ремонта вантового моста, начальная цена контракта составляет 33,5 млн рублей.

Источник: Reuters

В мэрии рассказали, что проект и сметы должны включать в себя все виды работ, которые необходимо провести на мосту для приведения его в нормативное состояние с учетом результатов обследования, проведенного летом 2025 года.

Работы, которые подрядчик должен предусмотреть в проекте, включают замену покрытия и гидроизоляции, организацию водоотвода, ремонт деформационных швов и усиление плитных балок пролетных строений.

Также в этом списке — ремонт железобетонных поверхностей опор и лестничных сходов, обслуживание опорных частей и восстановление архитектурной подсветки.

Известно, что заявки на торгах будут принимать до 11 февраля, победителя определят 13 февраля 2026 года.

Проект необходимо разработать до 1 августа 2026 года. После этого в городе примут решение о непосредственном проведении и сроках ремонта вантового моста.